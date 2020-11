Stand: 02.11.2020 07:57 Uhr Corona: Bundeswehr unterstützt Behörden im Kreis Rostock

Die Bundeswehr unterstützt von heute an auch im Landkreis Rostock die Behörden im Kampf gegen die Corona-Pandemie. 22 Soldaten vom Stützpunkt Hohe Düne werden in Güstrow als sogenannte “Helfende Hände” eingesetzt. Dabei übernehmen sie verwaltungstechnische Aufgaben, die Bürgerinformation oder die Nachverfolgung von möglichen Infektionsketten. Landesweit unterstützen damit jetzt insgesamt 93 Bundeswehr-Soldaten die Behörden. Auch die Hansestadt Rostock steht mit der Bundeswehr in Kontakt, damit Soldaten künftig für die Kontaktverfolgung und Quarantäne-Begleitung zur Verfügung stehen. | 02.11.2020 07:54