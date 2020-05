Stand: 03.05.2020 08:01 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Bau von Schweinepest-Schutzzaun an A11 verzögert sich

Die Bauarbeiten an der A11 an der Grenze zu Polen für einen speziellen Schutzzaun gegen die Afrikanische Schweinepest verzögern sich. Wichtige Materialien aus China können nicht rechtzeitig geliefert werden, wie das Infrastrukturministerium von Mecklenburg-Vorpommern auf Anfrage von NDR 1 Radio MV mitteilte. Grund ist die Corona-Pandemie.

Zaun soll Eindringen infizierter Wildschweine verhindern

Der Spezialzaun besteht aus einem dicken Stacheldraht-Geflecht. Teile davon werden in China produziert. Die Baufirma rechnet in den nächsten Tagen mit dem erforderlichen Nachschub. An der A11 nahe der Grenze zu Polen errichtet derzeit eine Spezialfirma einen 20 Kilometer langen Schutzzaun. Dieser soll nahe Pomellen bis zur brandenburgischen Grenze nahe der Radewitzer Heide verlaufen und verhindern, dass infizierte Wildschweine die Afrikanische Schweinepest nach Mecklenburg-Vorpommern tragen.

Weitere Informationen NDR Info Corona-Ticker: Heute Gottesdienst live auf NDR.de NDR Info Ab 10 Uhr überträgt NDR.de einen evangelischen Gottesdienst aus Hamburg. In Schleswig-Holstein ist verkaufsoffener Sonntag. Außenminister Maas will Reisewarnungen nicht lockern. Weitere Corona-News im Ticker. mehr

Mehrere Wochen Verzögerung

Die Bauarbeiten sollten ursprünglich Ende April abgeschlossen sein. Nun geht das Ministerium für Infrastruktur davon aus, dass dies etwa sechs Wochen später sein wird. Veranlasst hatte den Bau das Landwirtschaftsministerium. Die Kosten liegen bei einer Million Euro. Sie werden vom Bund als Eigner der Autobahnen getragen.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 03.05.2020 | 07:00 Uhr