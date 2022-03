Stand: 26.03.2022 08:11 Uhr Corona-Ausfälle: Rostocker Straßenbahn zwei Wochen im Notbetrieb

Wegen zahlreicher Corona-Ausfälle fahren in den kommenden zwei Wochen in Rostock weniger Straßenbahnen und Busse. Wegen der extrem hohen Infektions- und Krankheitszahlen komme man nicht um eine Ausdünnungen des Angebots herum, teilte die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) mit. Man habe zwei Jahre lang darum gekämpft, dass es nicht zu Einschränkungen komme. Zuletzt sei das aber nur durch unzählige Sonderschichten zu stemmen gewesen. Der Notfallfahrplan gilt von Montag, 28. März, bis voraussichtlich einschließlich 8. April. Die aktuellen Abfahrtszeiten erhalten die Fahrgäste in der Online-Fahrplanauskunft. | 26.03.2022 08:11

