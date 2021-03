Corona-Ausbruch in Wismar: Quarantäne in Studentenwohnheimen Stand: 08.03.2021 12:45 Uhr Nach mittlerweile drei positiven Corona-Tests sind alle 190 Bewohner von zwei Wismarer Studentenwohnheimen unter Quarantäne. Am Dienstag sollen alle Bewohner getestet werden.

In Wismar haben die Behörden nach drei positiven Corona-Tests zwei Studentenwohnheime unter Quarantäne gestellt. Zunächst war dem Gesundheitsamt am Freitag ein positiver Corona-Test gemeldet worden. Ein Sprecher des Kreises Nordwestmecklenburg befürchtet nun, dass sich die Zahl noch deutlich erhöhen könne. Zwei Abstrichteams des Deutschen Roten Kreuzes sollen am Dienstag alle Bewohner in den Heimen testen. Die Kontaktkette betreffe sehr viele Menschen, so der Sprecher weiter. Auch vergleichbare Wohneinrichtungen und andere Bereiche könnten betroffen sein. Das Gesundheitsamt hat eine Quarantäne von zwei Wochen angeordnet. Die Studierenden dürfen ihre Zimmer nicht verlassen.

Polizei kontrolliert vor Ort

Polizisten sind rund um die Uhr im Einsatz und beaufsichtigen die Quarantäne. Bisher habe es aber keine Vorkommnisse gegeben, hieß es. Die Versorgung der Bewohner hat das Studierendenwerk übernommen. Die Inzidenz, also die Corona Fälle auf sieben Tage und 100.000 Einwohner gerechnet, liegt im Landkreis Nordwestmecklenburg bei knapp 107 und damit landesweit am höchsten.

