Corona-Ausbruch in Schweriner Pflegeheim: 48 Infizierte Stand: 31.12.2020 10:02 Uhr Wenige Tage nach einem größeren Corona-Ausbruch mit 88 Infizierten in einem Altenpflegeheim in Lübz ist nun auch eine Einrichtung in Schwerin betroffen. Im Pflegeheim "Am Grünen Tal" sind 45 Bewohner und drei Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert.

Schnelltests in dem Pflegeheim hatten laut Gesundheitsamt zunächst zehn infizierte Bewohner angezeigt. Daraufhin wurden alle Bewohner und Mitarbeiter von zwei Wohnbereichen des Pflegeheims am Dienstag von einem mobilen Team des Schweriner Gesundheitsamtes getestet. Am Mittwoch lagen dann die Ergebnisse vor. Sie zeigten, dass ein Großteil aller Bewohner der beiden Wohnbereiche infiziert ist.

Gesundheitsamt führt weitere Tests in Pflegeheimen durch

Sie müssen nun bis zum 8. Januar in Quarantäne bleiben. Am Mittwoch hat das Gesundheitsamt weitere Tests in Pflegeheimen vorgenommen. Schon in den Einrichtungen "Haus am Fernsehturm" und "Im Casino" waren zuvor mehrere infizierte Mitarbeiter gemeldet worden.

