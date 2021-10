Corona-Ausbruch in Pflegeheim: Viele ungeimpfte Pflegekräfte Stand: 19.10.2021 12:28 Uhr Das Seniorenzentrum "Am Tempelberg" in Bad Doberan kämpft mit den Folgen eines Corona-Ausbruchs. 75 Corona-Fälle sind dort nach Angaben des Sozialministeriums seit Anfang Oktober registriert worden - drei Bewohner starben an den Folgen der Krankheit. In dem Heim sind viele Pflegekräfte nicht geimpft.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Sieben neue Corona-Tote haben die Behörden am Montag für Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. So hoch waren die Zahlen seit einem Vierteljahr nicht - am 22. Juli hatte das Landesamt für Gesundheit und Soziales neun Todesfälle mit Zusammenhang mit dem Virus festgestellt. Besonders gefährdet sind weiter Alten- und Pflegeeinrichtungen. Sechs aktuelle "Ausbruchsgeschehen" gibt es aktuell in Mecklenburg-Vorpommern - die Lage im Heim der Volkssolidarität in Bad Doberan ist - so beschreibt es die Leitung - "dramatisch".

51 Bewohner infiziert

Dort sind 24 Beschäftigte infiziert - davon haben immerhin 15 laut Sozialministerium keinen Impfschutz. Wie das Virus in die Einrichtung kam, ist unklar. 51 Bewohner sind infiziert - knapp zwei Drittel der 83 Menschen, die dort betreut werden. Die meisten davon waren geimpft, deshalb gibt es milde Verläufe. Aber: acht mussten ins Krankenhaus und drei von ihnen sind gestorben. Die Geschäftsführerin der Einrichtung, Jolanta Armbrecht, spricht von einer "dramatischen" Situation, seit dem Ausbruch der Pandemie sei das Heim nicht betroffen gewesen.

Zahlreiche Mitarbeiter in Quarantäne

Viele Mitarbeiter seien in Quarantäne - und Aushilfen von woanders seien nur schwer zu bekommen. Armbrecht sagte, es sei weiter die Entscheidung jedes und jeder einzelnen, sich impfen zu lassen. Man habe immer wieder auf die Vorteile von Impfungen hingewiesen, aber: am Ende gebe es keine Pflicht. Beim aktuellen Pflegenotstand könne man außerdem nicht einfach auf Mitarbeiter verzichten. Die Lage in dem Heim sei nach dem Ausbruch teilweise dramatisch gewesen, sagte Armbrecht.

Drese kritisiert niedrige Impfquote bei Pflegepersonal

Der Landkreis Rostock hat bisher darauf verzichtet, auf den Ausbruch in Bad Doberan hinzuweisen. In Schwerin zeigte sich Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) besorgt. Die Situation zeige, wie wichtig der Impfschutz sei. Auch wenn er eine Erkrankung nicht immer verhindern könne, sorge er meist für milde Verläufe. Deshalb seien jetzt die Auffrischungsimpfungen so wichtig, um den Corona-Schutz zu verlängern. "Völlig inakzeptabel" nannte Drese die teils niedrige Impfquote beim Pflegepersonal - in einigen Heimen sei weniger als die Hälfte geimpft. Nur eine Impfung könne vorerkrankte und immungeschwächte Bewohner und Bewohnerinnen schützen. Überlegungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), die nationale Epidemie-Lage für beendet zu erklären, nannte sie "verantwortungslos". Drese sagte: "Corona ist nicht weg, die Zahlen werden im Herbst und vor dem Winter steigen." Von den 1.220 Corona-Toten in Mecklenburg-Vorpommern sind 445 Bewohner von Alten- und Pflegeeinrichtungen.

Korrektur: In einer früheren Version dieses Artikels hatten wir geschrieben, dass das Coronavirus offenbar von einer ungeimpften Pflegekraft ins Heim getragen wurde. Tatsächlich ist unklar, auf welchem Weg das Virus in das Seniorenzentrum kam.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Debatte um mögliches Ende der "epidemischen Lage" Die Amtsärzte sowie SPD-Politiker Lauterbach lehnen Spahns Vorschlag ab, die Krankenhausgesellschaft befürwortet ihn. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Weitere Informationen Corona-Ausbruch in den Helios Kliniken Schwerin Nach Angaben der Klinik haben sich mehrere Patienten und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Nun greife das Hygienekonzept. mehr

Weitere Informationen So funktioniert die Corona-Ampel in MV Welche Corona-Regeln gelten in meiner Region? Neben der Zahl der Krankenhausauslastung hängt das auch von der 7-Tage-Inzidenz und der Impfquote ab. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Mittagsschau kompakt | 19.10.2021 | 12:00 Uhr