Corona: AIDA Cruises verschiebt kurzfristig Neustart

Die Kreuzfahrtreederei AIDA Cruises hat ihren Neustart nach der Corona-Zwangspause kurzfristig verschoben. Die geplanten Mini-Kreuzfahrten auf der Ostsee für die erste Augusthälfte wurden am Sonntagmittag abgesagt, wie ein Reedereisprecher gegenüber NDR 1 Radio MV bestätigte. Eigentlich waren für den Neustart umfassende Sicherheitskonzepte und Hygienestandards entwickelt und von den deutschen Behörden auch genehmigt worden. Dazu gehören unter anderem reduzierte Passagierzahlen, Wegfall von Landgängen, Show-Veranstaltungen und Buffets an Bord. Allerdings fehlt noch eine Genehmigung aus Italien.

AIDA Cruises: Zehn Corona-Fälle in der Crew Nordmagazin - 24.07.2020 19:30 Uhr Autor/in: Steffen Baxalary Zehn AIDA-Crewmitglieder sind nach ihrer Ankunft in Rostock positiv auf Corona getestet worden. Tests, die vorher in ihren Heimatländern durchgeführt wurden, waren negativ ausgefallen.







AIDA-Flotte unter italienischer Flagge

Da die AIDA-Schiffe wegen des Sitzes der Konzermutter Costa in Genua unter italienischer Flagge fahren, muss auch Italien formal zustimmen. Dies sei nicht wie erwartet bis zum 31.7. erfolgt. Man rechne aber zeitnah mit der Freigabe, so ein Sprecher. Ohne diese müssen die schon fest geplanten Reisen der "AIDAperla" von Hamburg aus am 5., 8. und 12. August ebenso entfallen, wie die Ostsee-Minikreuzfahrt mit der "AIDAmar" von Rostock aus am 12. August. AIDA Cruises ist eigenen Angaben zufolge optimistisch, nach dem 16. August neu durchstarten zu können. Zur Vorbereitung der Reisen waren Mitte Juli rund 750 Besatzungsmitglieder der Schiffe über Rostock Laage eingeflogen worden. Dabei waren bei Corona-Tests mehrere Crew-Mitglieder positiv getestet worden.

