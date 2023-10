Consrade bei Schwerin: Güterzug blockiert weiter Bahnstrecke

Stand: 13.10.2023 12:30 Uhr

In Consrade südlich von Schwerin ist am Donnerstagabend ein Güterzug entgleist, die Bergungsarbeiten laufen. Dadurch ist die Bahnstrecke in Richtung Parchim gesperrt.