Stand: 31.10.2023 16:22 Uhr Conow: Garage und Carport bei Schweißarbeiten abgebrannt

In Conow in der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind eine Garage und ein angrenzender Carport abgebrannt. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge wurde das Feuer durch Schweißarbeiten an einem Auto in der Garage ausgelöst. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Vormittag. Ein 37-Jähriger, der an dem 19 Jahre alten Auto geschweißt hatte, habe leichte Verbrennungen erlitten, teilte die Polizei weiter mit. Der Schaden wird auf ungefähr 25.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 31.10.2023 | 16:30 Uhr