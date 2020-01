Stand: 30.01.2020 05:18 Uhr - NDR 1 Radio MV

Coca-Cola schließt Standort in Ziesendorf

Der Coca-Cola-Konzern gibt seinen letzten verbliebenen Standort in Mecklenburg-Vorpommern auf. Die Logistikaußenstelle in Ziesendorf in der Nähe von Rostock wird zum Sommer geschlossen.

Abfindungen oder Standortwechsel

Bislang wurden von Ziesendorf aus die Getränke des Konzerns ausgeliefert. Weil aber immer mehr Handelsketten und Getränkelieferanten selbst die Produkte von Coca-Cola abholen und in ihre eigenen Lager transportieren, sei der Standort nicht mehr wirtschaftlich zu betrieben, heißt es von dem Getränkehersteller. 20 Lastwagenfahrer sind von der Schließung betroffen: Der US-amerikanische Konzern bietet den Angestellten Abfindungen oder Arbeitsplätze an anderen Standorten an.

Landesweit kein Coca-Cola-Standort mehr

Am Mittwoch wurde die Belegschaft über die Schließungspläne informiert. Die anderen 36 Coca-Cola-Außendienstmitarbeiter sind von der Schließung des Standortes Ziesendorf zum 31. Juli nicht betroffen. Damit unterhält das nach eigenen Angaben größte deutsche Getränkeunternehmen keinen Standort mehr in Mecklenburg-Vorpommern. Zuletzt war vor vier Jahren der Vertriebsstandort in Trollenhagen bei Neubrandenburg geschlossen worden.

