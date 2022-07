Christopher Street Day in Rostock: 5.000 Teilnehmer erwartet Stand: 16.07.2022 08:25 Uhr Lesben, Schwule, Transsexuelle und Transgender, Inter-, A- und Bisexuelle (LGBTIQA* ) wollen in Rostock heute wieder ein buntes und lautes Zeichen für Akzeptanz und Gleichstellung setzen.

In Rostock findet am Mittag zum 20. Mal eine Parade zum Christopher Street Day statt. Sie steht unter dem Motto "Mehr als bunt, laut und schrill". Rund 5.000 Teilnehmer werden erwartet. Die Parade startet am Neuen Markt, führt über die Lange Straße in die Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) und schließlich zur Abschlusskundgebung auf der Haedgehalbinsel am Stadthafen. Hier sind auch musikalische Beiträge geplant - von Punkrockerin Tyna, Rapperin Finna und Drag Queen Marcella Rockefeller.

Politische Forderungen im Vordergrund

Neben ausgelassener Stimmung sind den Organisatoren auch die politischen Forderungen wichtig. Sexuelle Vielfalt müsse sich in den Lehrplänen der Schulen widerspiegeln. Außerdem gebe es noch Beschränkungen für homosexuelle Männer beim Blutspenden. Für den Abend und die Nacht ist eine Party, die Pride Night, mit viel Musik geplant. Die Veranstalter bitten alle Teilnehmer, vor dem Christopher Street Day in Rostock einen Corona-Test zu machen und Menschen mit einer Covid-19 Infektion oder grippeähnlichen Symptomen zu Hause zu bleiben.

CSD in Schwerin ganz im Zeichen von Anschlag in Oslo

Der Christopher Street Day in Schwerin am 25. Juni war geprägt von den Ereignissen in Oslo. Bei einem Anschlag auf einen queeren Nachtclub in der norwegischen Hauptstadt wurden zwei Menschen getötet und 21 verletzt. Die Sicherheitsbehörden in Schwerin waren dementsprechend sensibilisiert, die Einsatzkräfte vor Ort aber nicht aufgestockt worden. Vor der Staatskanzlei in Schwerin wurde an diesem Tag erstmalig die Regenbogenflagge gehisst - im Beisein der den Veranstaltern zufolge rund 3.000 Teilnehmern. Noch bis in den September wird in Mecklenburg-Vorpommern der Christopher Street Day gefeiert, unter anderem in Neustrelitz und Stralsund.

