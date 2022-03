Stand: 26.03.2022 15:00 Uhr Christoph Heydemann neuer Präses der mecklenburgischen Synode

Der mecklenburgischen Kirchenkreissynode steht ab sofort Christoph Heydemann als neuer Präses vor. Bei ihrem Frühjahrstreffen in Güstrow stimmten die Synodalen einstimmig für den 59-jährigen Richter. Christoph Heydemann war der einzige Kandidat und bisher Vizepräses. Er folgt auf Stefanie Wolf, die ihr Ehrenamt wegen eines Wohnortwechsels niederlegen musste. Die Synode tauschte sich in Güstrow auch über den Krieg in der Ukraine aus und beschloss, einen eigenen Hilfsfonds für geflüchtete Menschen noch einmal um 100.000 Euro zu vergrößern. Damit stehen nun insgesamt 260.000 Euro im laufenden Jahr für die gemeindliche Flüchtlingsarbeit zur Verfügung. Zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2030 hieß es, dass die Gebäude des Kirchenkreises noch zu viel Emissionen ausstießen. Es sei an der Zeit, beispielsweise Öl-Heizungen durch moderne Technik zu ersetzen. Zum Kirchenkreis Mecklenburg gehören 202 Kirchengemeinden mit insgesamt rund 153.000 Gemeindegliedern. | 26.03.2022 15:00