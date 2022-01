Stand: 23.01.2022 14:58 Uhr Christlich-Jüdische Gesellschaft besorgt über Impfgegner-Demos

Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Mecklenburg-Vorpommern hat sich besorgt über die Radikalisierung der Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen gezeigt. Besonders perfide sei es, wenn sich Impfverweigerer mit den verfolgten und letztlich ermordeten Jüdinnen und Juden gleichsetzten, indem sie sich mit einem "gelben Stern" versehen, heißt es in einer Erklärung des Vereins. Dadurch würden die Opfer der Shoa, der systematischen Ermordung von Juden in der Zeit des Nationalsozialismus, verhöhnt. | 23.01.2022 14:57

