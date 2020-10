Stand: 04.10.2020 19:48 Uhr Christian Greger wird neuer Bürgermeister von Wittenburg

Bei der Stichwahl um den Bürgermeister-Posten der Stadt Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) erhielt der CDU-Politiker Christian Greger am Sonntagabend die meisten Stimmen. Er setzte sich damit gegen die bisherige Amtsinhaberin Margret Seemann von der SPD durch. Nach Angaben des Amts Wittenburg erhielt Greger 54,6 Prozent der Stimmen, Seemann nur 45,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,5 Prozent.

Posten wird für sieben Jahre vergeben

Christian Greger ist Marineoffizier, 31 Jahre alt und wohnt bei Schwerin. Er ist verheiratet und hat ein Kind. Bei der Wahl vor zwei Wochen hatte er mit 43,5 Prozent den zweiten Platz erreicht. Zwei weitere Kandidaten waren beide unter 5 Prozent geblieben und nicht wieder angetreten. Das Oberhaupt der Stadt Wittenburg wird immer für sieben Jahre gewählt.

Bisherige Amtsinhaberin unterliegt

Die bisherige Bürgermeisterin Seemann hatte vor zwei Wochen den ersten Wahlgang mit 49,1 Prozent gewonnen, die absolute Mehrheit aber knapp verfehlt. Die 59-Jährige war jahrelang Staatssekretärin für Gleichstellung in Schwerin und seit 1. Januar 2014 Bürgermeisterin in Wittenburg.

Wähler konnten bis 18 Uhr ihre Stimmen abgeben

Die rund 5.300 Einwohner im Amtsbereich Wittenburg konnten in fünf Wahlräumen in Wittenburg und den Ortsteilen Körchow und Lehsen bis 18 Uhr ihre Stimme abgeben. Beim ersten Wahldurchgang am 20. September lag die Wahlbeteiligung bei rund 57 Prozent. Wittenburg liegt an der Autobahn 24 Berlin-Hamburg und ist unter anderem durch eine alpine Skilauf-Halle bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 05.10.2020 | 05:00 Uhr