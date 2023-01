Stand: 29.01.2023 15:19 Uhr Chemnitz: Frau aus MV stirbt bei Unfall mit Gaskocher in Camper

Eine 38-Jährige Frau aus Mecklenburg-Vorpommern ist in Chemnitz in Sachsen tot aus einem zum Camper umgebauten Transporter geborgen worden. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus. Die Frau hatte demnach in dem umgebauten Transporter einen Gaskocher betrieben, wie die Polizei mitteilte. Der habe offensichtlich einen Brand mitsamt Rauchgasen verursacht. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es nicht.

