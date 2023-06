Stand: 15.06.2023 07:18 Uhr Chemie- und Pharmaunternehmen für LNG-Terminal auf Rügen

Chemie- und Pharmaunternehmen aus Ostdeutschland haben sich für ein für Flüssigerdgas Terminal auf Rügen ausgesprochen. Der Branchenverband sieht die LNG-Pläne in Mukran als "wichtigen Beitrag zur Gasversorgungssicherheit in Deutschland, im speziellen von Ostdeutschland". Gas sei für die chemisch-pharmazeutische Industrie ein wichtiger Energieträger und zugleich Rohstoff. Die extremen Preissteigerungen bei Gas hätten im vergangenen Jahr zu Produktionseinbrüchen und teils Stilllegungen geführt, heißt es weiter. Gegen das LNG-Vorhaben der Bundesregierung gibt es seit Monaten auf der Insel heftige Proteste. Am Freitag will sich der Bundesrat mit der Aufnahme Mukrans in das LNG-Beschleunigungsgesetz befassen. Dies würde eine schnellere Genehmigung des Vorhabens ermöglichen.

