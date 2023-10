Chance für die Darßbahn? Pro Schiene will alte Strecken wiederbeleben Stand: 23.10.2023 14:07 Uhr Machbarkeitsstudien der Verkehrsverbände Allianz pro Schiene und des VDV haben ergeben, dass der Wunsch, ehemals stillgelegte Bahnstrecken zu reaktivieren, groß ist. Bei den laufenden Kosten sehen Länder und Kommunen auch den Bund in der Verantwortung.

Viele Kommunen wollen, dass stillgelegte Schienenstrecken wieder reaktiviert werden. So lautet das Ergebnis einer Auswertung von Machbarkeitsstudien der Verbände Allianz pro Schiene und des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). In Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel soll die Darßbahn reaktiviert werden. Aber die Umsetzung geht - wie auch bei Vorhaben in anderen Bundesländern - nur schleppend voran.

AUDIO: Wirtschaft: Wie bekommt man alte Bahnstrecken reaktiviert? (4 Min) Wirtschaft: Wie bekommt man alte Bahnstrecken reaktiviert? (4 Min)

Allianz pro Schiene: Nur Instandsetzen der Gleise reicht nicht

Für die Verkehrsverbände ist die Antwort klar: Der Bund muss Ländern und Kommunen finanziell stärker unter die Arme greifen. Das reine Instandsetzen der Gleis- und Bahnanlagen fördert der Bund zwar mit bis zu 90 Prozent der Kosten. Aber das reiche eben nicht, sagt Dirk Flege von Allianz pro Schiene.

Risiko der Betriebskosten bei Ländern und Kommunen

"Eine Hauptbremse ist der Betrieb", so Flege weiter. Denn um eine Strecke zu reaktivieren, müsse der Betrieb "über viele Jahre im Voraus" gesichert sein. Insbesondere die Betriebskostenzuschüsse seien ein Problem, mit sich "viele Kommunen oder auch Bundesländer überfordert fühlen", so Flege. Seiner Ansicht nach müsse an dieser Stelle auch der Bund seiner Verantwortung gerecht werden, wenn durch Reaktivierung wieder neue Strecken entstehen.

Interesse an Reaktivierung von Strecken groß

Die Bahn selbst habe deutschlandweit rund 1.300 Kilometer Schienenstrecke als reaktivierungswürdig eingestuft. Im Vergleich dazu seien im vergangenen Jahr allerdings nur wenige Streckenkilometer tatsächlich reaktiviert worden, so Flege.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.10.2023 | 18:00 Uhr