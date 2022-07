Stand: 22.07.2022 14:49 Uhr Carwitz: Fallada-Tage beginnen

Mit einer Podiumsdiskussion zweier Hans-Fallada-Kenner beginnen in Carwitz (Mecklenburgische Seenplatte) die Hans-Fallada-Literaturtage 2022. Sie sind bis zum 24. Juli geplant und finden auf dem Dichter-Anwesen am See statt. Zu Beginn werden mit Michael Töteberg ("Falladas letzte Liebe") und Oliver Teutsch ("Die Akte Klabautermann") zwei Autoren von Biografie-Romanen zu dem Dichter erwartet. In Carwitz lebte der Dichter Hans Fallada (1893-1947), der mit bürgerlichem Namen Rudolf Ditzen hieß, von 1933 bis 1944 mit Familie. Er schrieb dort einige seiner wichtigsten Werke. | 22.07.2022 14:45