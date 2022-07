Stand: 23.07.2022 06:54 Uhr Carwitz: Fallada-Literaturtage auf Dichter-Anwesen gestartet

Am Wohnsitz des Schriftstellers Hans Fallada (1893-1947) in Carwitz (Mecklenburgische Seenplatte) haben am Freitag die diesjährigen Fallada-Literaturtage begonnen. Sie finden nach den coronabedingten Einschränkungen der Vorjahre erstmals wieder öffentlich auf dem Dichter-Anwesen statt, auf dem ein Museum an Fallada und sein Schaffen erinnert. Das Museum ist eine von 22 Einrichtungen in Ostdeutschland, die von der Bundesregierung als "Kultureller Gedächtnisort von nationaler Bedeutung" gelten. Bis Sonntag sind Lesungen und Diskussionen geplant. | 23.07.2022 6:53