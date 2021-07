Stand: 16.07.2021 07:36 Uhr Carwitz: 30. Hans-Fallada-Tage - Veranstaltungen bis Sonntag

Bis Sonntag finden in Carwitz bei Feldberg die 30. Hans-Fallada-Tage statt. Das Jubiläum war im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen und wird nun nachgeholt. Mehrere Lesungen, Diskussionen und Filmaufführungen stehen online auf dem Programm. Vor Ort gibt es am Sonnabend die Museumsnacht. Da bleibt das Fallada Museum bis 24 Uhr geöffnet. Am Sonntag findet an Falladas Grab eine Ehrung statt, dann folgt ein musikalischer Gartenspaziergang um Falladas ehemaliges Wohnhaus. Der in Greifswald geborene Schriftsteller lebte von 1933 bis nach Ende des zweiten Weltkrieges in Carwitz. Dort schrieb er unter anderem einen seiner bekanntesten Romane "Wer einmal aus dem Blechnapf frisst". | 16.07.2021 07:36