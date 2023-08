Carport-Brände: Neue Tatverdächtige im Fall der Brandserie Stand: 11.08.2023 12:00 Uhr Nachdem zwei Carport-Anlagen in Schwerin niedergebrannt sind, hat die Polizei zwei neue Tatverdächtigen festgenommen. Auf Grund des neuen Erkenntnisstandes wurde der 16-jährige aus der U-Haft entlassen.

Im Fall der Brandserie in Schwerin mit 18 zum Teil völlig ausgebrannten Autos gibt es zwei neue Festnahmen. Eine Zeugin hatte sich bei der Polizei gemeldet und Angaben zu anderen Brandstiftungen gemacht. In der ehemaligen Parteischule in Schwerin wurde mehrfach Müll angezündet. Die Zeugin machte dafür eine 18-jährige verantwortlich. Die Zeugin berichtete, dass die 18-jährige ihr gegenüber damit angegeben hatte, auch die beiden Carport-Brände gelegt zu haben. Die 18-jährige wurde mittlerweile von der Polizei festgenommen, die Wohnung durchsucht und Videos von den Taten sichergestellt. Die Verdächtige hat zugegeben, zusammen mit einer 20-jährigen die Brände gelegt zu haben, bei denen ein Schaden von 300.000 Euro entstanden ist. Die beiden jungen Frauen sitzen nun in Untersuchungshaft.

16-jährige fälschlicherweise in Verdacht

Laut Sprecherin der Staatsanwaltschaft gab es aus Sicht der Ermittler einen hinreichenden Tatverdacht zu dem 16-jährigen. Er war offenbar kurz nach der Tat in Tatortnähe. Ein Spürhund führte die Ermittler zu dem Jugendlichen. Laut Staatsanwaltschaft soll es noch weitere Indizien gegeben haben, die aber aus ermittlungstaktischen Gründen nicht herausgegeben werden. Nachdem die Spur zu den beiden jungen Frauen führte, wurde der 16-jährige wieder frei gelassen. Eine Verbindung des Jugendlichen zu den beiden Tatverdächtigen sieht die Staatsanwaltschaft nicht.

