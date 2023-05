Stand: 18.05.2023 13:26 Uhr Carpin: Waldgottesdienst mit Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt

In Carpin bei Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) hat am Donnerstagvormittag ein Waldgottesdienst stattgefunden. Rund 170 Besucher und Besucherinnen feierten in Anwesenheit der Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt bereits zum 31. Mal den Himmelfahrt-Gottesdienst an der Steinmühle. Organisiert wurde der Freiluft-Gottesdienst von den evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Wanzka.

