Stand: 20.12.2022 13:59 Uhr Caritas: 220 Powerbanks auf dem Weg in die Ukraine

Die Caritas im Norden, das Caritas-Schullandheim Schloss Dreilützow und das katholische Erzbistum Hamburg haben über 220 Powerbanks für die Ukraine gesammelt. Die gespendeten Stromspeicher sind laut Caritas bereits auf dem Weg in die Ukraine. Sie sollen an Bewohner in Regionen mit häufigem Stromausfall verteilt werden. Im Januar sei eine weitere Lieferung geplant. Die Initiatoren riefen dazu auf, nicht mehr benötigte Powerbanks und die notwendigen Ladekabel zu spenden.So könnten von Stromausfällen betroffene Menschen in dem kriegsgeplagten Land weiterhin beispielsweise mit dem Handy telefonieren. "Wir möchten so viele Powerbanks und Akkus wie möglich in Krisenregionen der Ukraine bringen, um einer Funkstille entgegen zu wirken", so der Leiter der Einrichtung Schloss Dreilützow, Stefan Baerens.

