Stand: 11.08.2021 08:13 Uhr Cantnitz: Pläne für Legehennenanlage angepasst

In Cantnitz bei Feldberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) will ein Investor eine Legehennenanlage statt 900 Meter jetzt 1.200 Meter vom Ort entfernt bauen. Entsprechende Lagepläne legte der Landwirt am Dienstagabend dem Ortsrat vor. Die vier Mitglieder reagierten unterschiedlich von unentschlossen bis ablehnend. Eine Bürgerinititive gegen die geplante Freiland-Anlage für knapp 40.000 Tiere befürchtet, dass die Umwelt, sowie die Gesundheit von Mensch und Tier geschädigt wird. | 11.08.2021 08:11