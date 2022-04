Campingsaison eröffnet: Hohe Auslastung über Ostern

Stand: 18.04.2022 14:51 Uhr

Die Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern sind in die Saison gestartet. Nach zwei Corona-bedingt eher schwachen Jahren hoffen die Betreiber, dass in diesem Jahr wieder mehr Gäste kommen können.