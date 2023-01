Stand: 19.01.2023 10:52 Uhr Cambs: Unfall beim Abbiegen - drei Autos beteiligt

Drei Autos sind am Donnerstagmorgen an einer Autobahnauffahrt der A14 östlich von Schwerin zusammengestoßen. Drei Menschen wurden verletzt, teilte die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich bei Cambs im Kreis Ludwigslust-Parchim. Ein Autofahrer sei beim Abbiegen mit einem Fahrzeug im Gegenverkehr zusammengestoßen. Dabei fuhr ein dritter Wagen in die Unfallstelle. Alle drei Fahrer kamen verletzt ins Krankenhaus. Zwei der drei Autos mussten abgeschleppt werden.

