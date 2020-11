Caffier äußert sich zu Waffenkauf bei Rechtsextremem Stand: 17.11.2020 05:13 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) habe von den rechtsextremen Bestrebungen seines Waffenverkäufers Frank T. erst nach dem Kauf erfahren, so der Minister in einer Stellungnahme.

Innenminister Caffier hat am Montag weitere Details zu seinem Pistolen-Kauf bei einem umstrittenen Waffenhändler mitgeteilt. Er habe von rechtsextremen Bestrebungen des Verkäufers Frank T. erst im Mai 2019 erfahren, knapp anderthalb Jahre nach dem Kauf im Januar 2018. Das schreibt Caffier in einer umfangreichen Presseerklärung. Er ärgere sich maßlos, so Caffier, dass er als Jäger die Waffe bei T. und nicht bei einem andern lizenzierten Waffenhändler erworben habe. Mit dem Wissen von 2019 hätte er die Waffe dort nicht gekauft.

Ministerium stellt Zeitabläufe dar

Laut Innenministerium habe es bis zum Frühjahr 2019 keine Hinweise auf rechtsextreme Äußerungen des Schießplatz-Verwalters und Waffenhändlers Frank T. gegeben - auch nicht zu Verbindungen in das rechtsextreme Nordkreuz-Netzwerk. Mehrere Mitglieder der Prepper-Organisation übten auf dem Schießplatz-Gelände. Erst als das Landeskriminalamt die Nordkreuz-Ermittlungsakten des Bundeskriminalamtes inklusive der Chatverläufe auswerten konnten, hätten sich Anhaltspunkte für rechtsextremistische Äußerungen von Frank T. ergeben . Das sei im Mai 2019 gewesen.

Kurze Zeit später sei der Vertrag mit Frank T. zum Training der Spezial-Einsatz-Kräfte der Polizei gekündigt worden. Caffier erklärte, er hätte da schon über den Waffenkauf informieren müssen. Das nicht getan zu haben, sei ein Fehler gewesen. Die Opposition verlangt weiter Aufklärung. Sie hat den Waffenkauf zum Thema im Innenausschuss am kommenden Donnerstag gemacht.

Ermittlungen gegen Caffiers Waffenverkäufer

Frank T., der Mann, bei dem bei dem Lorenz Caffier eine Pistole gekauft hat, soll der rechtsextremen Nordkreuz-Gruppe um Marco G. nahestehen. Die Staatsanwaltschaft Schwerin ermittelt nun auch gegen den Waffenhändler. Aus ermittlungstaktischen Gründen könnten Details zu den Verfahren nicht mitgeteilt werden, so die Staatsanwaltschaft. Gegen Frank T. wird nach NDR Informationen nicht wegen einer Mitgliedschaft im rechtsextremen Nordkreuz-Netzwerk ermittelt. Die zuständige Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe führt ihn in dem Anti-Terror-Verfahren lediglich als Zeugen.

