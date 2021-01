Stand: 14.01.2021 19:55 Uhr CDU verschiebt Landesparteitag auf unbestimmte Zeit

Die CDU Mecklenburg-Vorpommerns hat ihren für den 30. Januar geplanten Parteitag zur Vorbereitung der Landtags- und Bundestagswahlen auf unbestimmte Zeit verschoben. Darauf hat sich der Landesvorstand am Donnerstagabend verständigt. Als Grund wurden die anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen im Land genannt. In Mecklenburg-Vorpommern werden am 26. September Landtag und Bundestag neu gewählt. | 14.01.2021 20:00