CDU in MV reagiert überwiegend positiv auf Votum für Merz Stand: 17.12.2021 17:49 Uhr Viele Spitzenvertreter der Landes-CDU haben den Mitgliederentscheid für Friedrich Merz begrüßt - Merz lag mit 62,1 Prozent deutlich vorn. Seine Mitbewerber Norbert Röttgen und Helge Braun landeten mit Abstand dahinter. Der Greifswalder Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor sprach von einem "guten Tag für die CDU Deutschlands". Die Entscheidung hat aber auch Kritik ausgelöst.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV Aktuell

Die Landtagsabgeordnete und Vize-Landesvorsitzende Ann-Christin von Allwörden machte gar nicht erst den Versuch, ihre Enttäuschung zu verbergen. Die 43-Jährige hatte den unterlegenen Norbert Röttgen unterstützt. Das Ergebnis für Merz müsse akzeptiert werden, sagte sie dem NDR. Sie erwarte, dass Merz "sich nicht nur um sich selbst kümmert", sondern auch Frauen in der Partei stärker unterstützt. Von Allwörden meinte, sie fürchte allerdings einen konservativen Schwenk, das würden seine Anhänger von ihm erwarten. "Ob das für unsere Partei am Ende gut ist, das wird sich zeigen."

Diplomatische Reaktion vom Fraktionschef

Auch eine andere Spitzenfrau der Landes-CDU, Ex-Justizministerin Katy Hoffmeister, gehört nicht zum Merz-Lager. Sie hatte auf Ex-Kanzleramtsminister Helge Braun gesetzt. Jetzt aber müssten sich alle hinter Merz versammeln. Sie erwarte, dass in der Union der Kurs der Mitte fortgesetzt wird. "Ärmel hoch" - das sagte von zu Hause aus auch der Chef der Landtags-CDU, Franz-Robert Liskow. Der 34-Jährige ist vor zwei Tagen erstmals Vater geworden und hat die Entscheidung vor dem heimischen Bildschirm verfolgt. Liskow meinte ganz diplomatisch, alle drei Bewerber würden für die Zukunft der CDU gebraucht. Sein Parlamentarischer Geschäftsführer in der Landtagsfraktion, der Schweriner Sebastian Ehlers, freute sich ganz offen über die Entscheidung für Merz. Er habe ihn schon zuvor unterstützt, meinte Ehlers. "Jetzt können wir uns um die Sachfragen kümmern", meinte Ehlers. Mit der neuen Ampel-Koalition in Berlin gebe es genügend zu tun. "Es ist gut, dass wir jetzt Klarheit haben", meinte Ehlers.

Amthor bekennt sich zu Merz

Über die Klarheit freute sich auch der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor, er war bei der Verkündung des Votums im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin dabei. Er habe Merz´ Kampagne aktiv unterstützt und freue sich auf eine Zusammenarbeit, so Amthor. Das Ergebnis spiegele auch die Erwartung vieler Mitglieder im Landesverband wider. Auch wenn nicht feststeht, wie sich die rund 5.000 Mitglieder in Mecklenburg-Vorpommern entschieden haben, ist klar, was Amthor damit meint: Die CDU soll auch mal klar konservative Kante zeigen. Auf die hofft auch der Rostocker Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Daniel Peters. "Die Entscheidung für Merz ist ein Aufbruchssignal", meinte Peters. Wichtig sei jetzt, auch eine inhaltlich Debatte zu führen, um die Menschen von der Union zu überzeugen.

Führungsfrage im Landesverband ungeklärt

Offen bleibt nach der Entscheidung für Merz die Führungsfrage im Landesverband. Nach dem Rücktritt des ehemaligen Spitzenkandidaten Michael Sack wird die Union in Mecklenburg-Vorpommern kommissarisch vom Ex-Bundestagsabgeordneten Eckhardt Rehberg geführt. Wer sich im nächsten März für den Posten des Landesvorsitzenden bewirbt, ist offen. Katy Hoffmeister, die vor einem Jahr noch antrat, hat bereits abgelehnt, ebenso Sebastian Ehlers. Und Philipp Amthor, der noch vor Monaten die besten Aussichten im Landesverband hatte, winkte ab, er sehe seinen Platz eher in der Bundespolitik. Deshalb scheint vieles auf die neue Nummer Eins in der Landtagsfraktion hinauszulaufen. Dass Liskow für den Parteivorsitz antritt, gilt in der Union als ausgemacht. Erklärt hat er sich dazu noch nicht.

