CDU in MV kann mit beiden Kanzlerkandidaten gut leben Stand: 11.04.2021 18:49 Uhr CDU-Chef Laschet und CSU-Chef Söder sind beide bereit zur Kanzlerkandidatur. Eine Entscheidung zur Kandidatenfrage fiel aber noch nicht. Die Landespartei in MV kann sich mit beiden Kandidaten arrangieren.

Das sagte der CDU-Landesvorsitzende von Mecklenburg-Vorpommern, Michael Sack, auf NDR-Anfrage. Mit beiden Kandidaten könne er sehr gut leben. Er freue sich auf die Zusammenarbeit. "Wir sollten diese Entscheidung bald treffen. Ich halte es für wichtig, dass wir diese Diskussion führen. Man merkt, dass es die Menschen interessiert - und auch unsere Parteimitglieder," sagte Sack dem NDR. Insofern sei es eine gute Diskussion und er hoffe, sie komme bald zu einem Ende. Bei der Frage, wer von beiden ins Rennen gehen soll, positioniert sich die Landes-CDU aber nicht. Eine Entscheidung dazu will die Bundespartei bis Pfingsten treffen.

Keine klare Position der Landespartei

Auch der Chef der CDU-Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, Wolfgang Waldmüller, legt sich bei der Frage nach dem richtigen Kanzlerkandidaten seiner Partei nicht fest. Er halte es mit dem CDU-Bundesvorsitzenden, so Waldmüller auf Anfrage. Wer den erfolgreichsten Wahlkampf führen könne, der solle auch ins Rennen gehen. Die Bundestagsabgeordneten Eckhardt Rehberg und Philipp Amthor äußerten sich auf NDR-Anfrage nicht. Am Sonntag hatten Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und der Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder, offiziell ihren Hut in den Ring geworden. CSU-Chef Söder betonte, er werde nur antreten, wenn er die breite Unterstützung der CDU dafür habe. Andernfalls bliebe es ohne Groll bei einer guten Zusammenarbeit. Am Montag kommen die Parteipräsidien von CDU und CSU zu getrennten Sitzungen zusammen.

