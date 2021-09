CDU-Wahlkampf mit Merkel und Laschet in Stralsund Stand: 21.09.2021 16:30 Uhr Bundeskanzlerin Merkel ist auf Rügen unterwegs. Sie unterstützt Armin Laschet und Michael Sack bei ihrem Wahlkampf. Am Abend besucht das Trio Stralsund.

Fünf Tage vor der Bundestagswahl greift Kanzlerin Angela Merkel in den Wahlkampf ein. In ihrem Wahlkreis tritt sie gemeinsam mit CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet auf.

Kanzlerin als Zugpferd

Seit 1990 ist die CDU stärkste Kraft im Wahlkreis 15 - ganz im Nordosten von Deutschland. Rügen, die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und die Städte Stralsund und Greifswald gehören dazu. Acht Mal holte Merkel hier das Direktmandat. Nun hat sie den Wahlkreis an den 33-Jährigen Georg Günther abgegeben. Ob Georg Günther so viele Stimmen holen kann wie einst Merkel, bleibt offen. Deshalb zieht die Partei noch einmal alle Register mit der Kanzlerin als Zugpferd.

Merkel wirbt für Laschet und Sack

So war Merkel heute auf Rügen unterwegs, auch um für Laschet und Landtags-Spitzenkandidat, Michael Sack, zu werben. Am Abend unterstützt sie in Stralsund die CDU-Kandidaten bei einem Wahlkampfauftritt. Die Partei rechnet mit rund 1.000 Besuchern. Am Freitag und am Sonnabend stehen weitere Wahlkampfauftritte mit Angela Merkel und Armin Laschet in München und Aachen auf dem Programm.

Weitere Informationen Bundes- und Landtagswahl in MV 2021 Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Porträts: In unserem Dossier sammeln wir alle Meldungen zum Superwahljahr in MV. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 21.09.2021 | 16:00 Uhr