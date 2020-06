Stand: 09.06.2020 13:45 Uhr - NDR 1 Radio MV

CDU-Vorsitz: Hoffmeister lässt Amthor den Vortritt

Mecklenburg-Vorpommerns Justizministerin Katy Hoffmeister hat ihre Kandidatur für den CDU-Landesvorsitz zurückgezogen. Am frühen Dienstag begründete Hoffmeister ihre Entscheidung in Schwerin damit, dass es jetzt nicht die richtige Zeit sei, die Partei zu lähmen, sondern mit Blick auf die Landtags- und Bundestagswahl im Jahr 2021 nach vorne zu schauen. Der Zusammenhalt sei wichtiger als eine Kampfkandidatur, sagte Hoffmeister. Sie werde damit auch nicht als Spitzenkandidatin antreten, wolle sich aber weiterhin in den Dienst der Partei stellen, so Hoffmeister.

Amthor: Wollen stärkste Kraft werden

Damit ist der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor der einzige verbliebene Anwärter für den Landesvorsitz. Amthor dankte Hoffmeister. Es gehe derzeit um innerparteilichen Zusammenhalt und nicht um Selbstbeschäftigung und Personalfragen, sagte er. "Wir haben den Anspruch, bei der Landtagswahl im kommenden Jahr stärkste Kraft zu werden." Das Potenzial dafür sei da, sagte Amthor mit Verweis auf die am Morgen veröffentlichte NDR Wahlumfrage, nach der die CDU in der Wählergunst an der SPD vorbeizieht. "Aber erfolgreiche Unmfragewerte sind noch lange keine gewonnen Wahlen." Laut Amthor will der Landesvorstand am 17. Juni eine Entscheidung über den Termin des Landesparteitags treffen, auf dem dann der Parteivorsitzende und der Spitzenkandidat für die Landtagswahl gekürt werden sollen. Amthor ließ offen, ob er bei der Landtagswahl im nächsten Jahr auch als Spitzenkandidat antreten werde.



Posten seit Januar vakant

Eine Neuwahl an der Spitze der Landes-CDU ist nötig, weil der bisherige Fraktions- und Parteichef Vincent Kokert Ende Januar überraschend seinen Rücktritt ankündigte. Für Beobachter kommt der Verzicht Hoffmeisters nicht überraschend. Ihre Chancen auf den Parteivorsitz galten ohnehin als eher gering. Der 27-jährige Amthor hatte auch in den Vorab-Wahlen in den Kreisvorständen den deutlich größeren Rückhalt und erschien der Basis profilierter. Bisher führt der Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg die Partei kommissarisch.

