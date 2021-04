CDU: Rehberg zufrieden mit Laschet-Kandidatur Stand: 20.04.2021 08:33 Uhr Im Streit über den Kanzlerkandidaten der Union hat sich der CDU-Vorstand mehrheitlich für Parteichef Laschet entschieden. Der Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg aus Mecklenburg-Vorpommern ist zufrieden.

Der CDU-Bundesvorstand hat entschieden: Parteichef Armin Laschet soll Kanzlerkandidat der Union werden - nicht CSU-Chef Markus Söder. Die Vorstandsmitglieder haben in einer Sondersitzung am Montagabend mehr als sechs Stunden lang über die K-Frage diskutiert und dann abgestimmt - Laschet erhielt 31 Stimmen, Söder 9.

AUDIO: Rehberg: Söder muss Votum des CDU-Vorstands akzeptieren (4 Min) Rehberg: Söder muss Votum des CDU-Vorstands akzeptieren (4 Min)

Rehberg sieht klares Votum in Land und Bund

Eckhardt Rehberg, der Vorsitzende der CDU-Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern im Bundestag zeigte sich im Gespräch mit NDR Info sehr zufrieden: "Ich glaube, das ist ein klares Votum. Ein ähnliches Votum haben wir im erweiterten Landesvorstand Mecklenburg-Vorpommern gefasst: über 70 Prozent bei uns für Armin Laschet; jetzt fast 80 Prozent."

Ohne Rückzug Söders noch größerer Schaden

Jetzt käme es darauf an, dass Markus Söder und die CSU zu ihrem Wort stehen, so Rehberg. Er rechnet mit einem Rückzug Söders: "Das wäre, wenn er das nicht täte, der zweite Wortbruch. Es war ja schon letztes Wochenende am Sonntag von ihm zu hören, dass er Entscheidungen der CDU akzeptiert. Und dann hat er das CDU-Präsidium und den CDU-Bundesvorstand als Hinterzimmer abgetan." Wenn es zwischen Laschet und Söder so weiterginge, würde das die Union noch stärker beschädigen als bisher schon, meint Rehberg: "Und dann können wir den Wahlkampf einstellen."

"CDU-Vorsitz und Kandidatur gehören zusammen"

Die CDU-Bundestagsfraktion über die Kanzlerkanditatur abstimmen zu lassen, ist für Rehberg keine Option: "Die Fraktion ist kein Entscheidungsgremium", so der Bundestagsabgeordnete: "Man muss auch jedem sagen in der CDU: 'Wie groß ist eigentlich unsere eigene Selbstachtung?'" Armin Laschet sei vor einem Vierteljahr zum CDU-Vorsitzenden gewählt worden. "Und da muss eben auch klar gewesen sein, wer CDU-Vorsitzender ist, der hat auch den Zugriff auf die Kanzlerkandidatur. Das gehört für mich zusammen."

