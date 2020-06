Stand: 19.06.2020 20:21 Uhr - NDR 1 Radio MV

CDU: Philipp Amthor gibt Kandidatur auf

Nach der Kritik an seiner Lobbytätigkeit für ein US-Unternehmen hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor seine Kandidatur für den CDU-Landesvorsitz zurückgezogen. Das teilte der 27-Jährige nach einer erweiterten Landesvorstandssitzung in Güstrow am Freitagabend mit. Trotz überragender Zustimmung und Unterstützung habe er entschieden, nicht mehr zur Verfügung zu stehen, so Amthor. "Ich möchte an dieser Stelle keine Belastung für die Partei sein", fügte er hinzu. Statt Amthor soll nun der Landrat von Vorpommern-Greifswald, Michael Sack, an die Spitze der Partei rücken.

Amthor legt Nebentätigkeit nieder

Kurz vor der heutigen CDU-Vorstandssitzung beendete Amthor auch seine Tätigkeit für die US-Wirtschaftskanzlei White & Case. Das berichtet "Der Spiegel". Er habe sich zu dem Schritt entschieden, weil er sich "politisch nicht noch angreifbarer machen" wolle, teilte der Bundestagsabgeordnete über sein Büro dem "Spiegel" mit. Amthor hatte diese erlaubte Nebentätigkeit als freier Mitarbeiter beim Bundestag angezeigt. Laut Internetseite des Bundestags erhielt Amthor monatlich eine Vergütung zwischen 1.000 und 3.500 Euro.

Konsequenzen gezogen

Amthor hatte bereits im Lauf der Woche einige Konsequenzen gezogen. Sein Mandat im Bundestags-Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz gab er zurück. Zu problematisch war offenbar die Verbindung zum Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Wie Amthor hatte wohl auch Maaßen Kontakte zu Augustus Intelligience, jener Firma, für die Amthor Lobbyarbeit leistete. Maaßen soll im Untersuchungsausschuss zum Fall des Attentäters Amri befragt werden.



Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 19.06.2020 | 20:00 Uhr