CDU MV bestimmt Landesliste für Bundestagswahl Stand: 14.12.2024 08:52 Uhr In rund zehn Wochen wird ein neuer Bundestag gewählt. Wie viele Abgeordnete die CDU Mecklenburg-Vorpommern nach Berlin schickt, bleibt abzuwarten. Die Partei legt heute ihre Landesliste mit Kandidaten fest.

Die CDU Mecklenburg-Vorpommern kommt heute in der Rostocker Stadthalle zu ihrer Landesvertreterversammlung zusammen. Dabei wollen die Christdemokraten über ihre Landesliste zur Wahl des Deutschen Bundestages am 23. Februar entscheiden. Seit der Bundestagswahl 2021 stellt die Nordost-CDU drei Abgeordnete in Berlin: Philipp Amthor, Simone Borchardt und Dietrich Monstadt. Alle drei bewerben sich erneut für die Liste. Insgesamt werden zehn Kandidaturen erwartet.

Philipp Amthor als Direktkandidat bestätigt

Der 32-jährige Amthor ist Generalsekretär der Landes-CDU und Vorsitzender der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern im Deutschen Bundestag. Er wurde Mitte Oktober bei einer Mitgliederversammlung mit 95,3 Prozent der Stimmen zum dritten Mal in Folge als CDU-Direktkandidat für den Bundestagswahlkreis 16 (Mecklenburgische Seenplatte I - Vorpommern-Greifswald II) nominiert. Es gilt als sicher, dass die Delegierten den Greifswalder Bundestagsabgeordneten Amthor auf Platz 1 der Landesliste wählen. Als Generalsekretär der Landes-CDU organisiert er den Wahlkampf mit. Nach einem möglichen Wahlsieg der Union im Bund wird er bereits für höhere Ämter gehandelt, beispielsweise als parlamentarischer Staatsekretär im Innenministerium.

AUDIO: Amthor: "Wir brauchen eine Staatsreform in Deutschland" (6 Min) Amthor: "Wir brauchen eine Staatsreform in Deutschland" (6 Min)

Platz 2 soll mit einer Frau besetzt werden

Auf Platz 2 der Landesliste soll eine Frau stehen. Dafür wird mit einer Bewerbung der Abgeordneten Simone Borchardt aus Nordwestmecklenburg gerechnet. Mögliche Kandidaten für Platz 3 sind der Ex-Junge-Union-Landeschef Georg Günther, der Abgeordnete Dietrich Monstadt und der Direktkandidat für den Wahlkreis Güstrow-Waren-Neustrelitz, Stephan Bunge. Bei der vergangenen Wahl zogen alle CDU-Bundestagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern über die Liste in den Bundestag ein.

