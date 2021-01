CDU-Landeschef Sack gratuliert Laschet zu Vorsitzenden-Wahl Stand: 16.01.2021 13:41 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Landeschef Michael Sack hat Armin Laschet zur Wahl zum CDU-Bundesvorsitzenden gratuliert. Die Delegierten im Nordosten hätten mehrheitlich Laschets Konkurrenten Friedrich Merz unterstützt, so Sack.

"Es ist kein Geheimnis, dass die meisten Delegierten meines Landesverbandes sich einen anderen Vorsitzenden gewünscht hatten, trotzdem gratuliere ich Dir ganz herzlich zur Wahl", erklärte Sack am Sonnabendmittag in einer Mitteilung. Er sei erleichtert, dass die CDU jetzt endlich wieder voll handlungsfähig sei und mit voller Kraft in ein spannendes Wahljahr starten könne. Gemeinsam werde man nun diese Herausforderungen angehen.

Laschet setzt sich in Stichwahl gegen Merz durch

Laschet hatte sich in einer Stichwahl auf einem Digital-Parteitag gegen den früheren Unionsfraktionschef Merz durchgesetzt. Auf den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen entfielen 521 Stimmen, auf Merz 466. Der 59-jährige Laschet folgt an der Parteispitze auf Annegret Kramp-Karrenbauer. Der dritte Bewerber, Norbert Röttgen, war bereits im ersten Wahlgang ausgeschieden. Das Ergebnis muss noch in einer Briefwahl bestätigt werden.

Mehrheit der MV-Delegierten für Merz

"Mein Dank richtet sich auch an Friedrich Merz und Norbert Röttgen, die sich bravourös geschlagen haben", so Sack weiter. "Es standen drei starke Kandidaten zur Wahl und ich bin überzeugt davon, dass wir für die Zukunft Deutschlands alle drei brauchen werden." Vor der Wahl hatte Sack gesagt, die Mehrheit der 15 Delegierten und der Großteil der Parteibasis in Mecklenburg-Vorpommern tendierten zu Merz. Zu seiner persönlichen Präferenz wollte Sack sich nicht äußern - "da ich nicht Delegierter bin und auch nicht wählen kann", hatte er zwei Tage vor der Wahl erklärt.

Zu Merz bekannten sich vor der Wahl unter anderem der Schweriner Landtagsabgeordnete und Parteitagsdelegierte Sebastian Ehlers und seine Abgeordneten-Kollegen Franz-Robert Liskow und Marc Reinhardt. Auch der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor gilt als Merz-Anhänger. Auch bei der Basis im Land soll Merz gut angekommen, sein, heiß es. Die stellvertretende CDU-Landesvorsitzende Ann Christin von Allwörden hatte hingegen Röttgen favorisiert.

Ehlers zu K-Frage: "Rennen ist offen"

Dass mit der Wahl Laschets zum CDU-Bundesvorsitzenden auch eine Vorentscheidung in der Frage der Kanzlerkandidatur gefallen sei, glaubt Ehlers nicht, wie er gegenüber dem NDR Nordmagazin erklärte. Es gebe eine klare Absprache innerhalb der CDU, dass man sich nach den Landtagswahlen im März verständigen wolle. "Aus meiner Sicht ist das Rennen noch offen. Meine Position ist dabei relativ klar: Derjenige mit den besten Chancen sollte antreten", so Ehlers weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Der Tag | 16.01.2021 | 14:00 Uhr