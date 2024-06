Busunglück im Müritz-Nationalpark: Schwerverletzte bei Rechlin Stand: 07.06.2024 18:44 Uhr Bei einem Bus-Unfall im Müritz-Nationalpark sind mehrere Menschen verletzt worden. Er kollidierte mit einem Baum.

In Boeker Mühle bei Rechlin im Kreis Mecklenburgische Seenplatte ist am Nachmittag ein Bus von der Kreisstraße 3 abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Dabei sind der 54-jährige Fahrer und eine 60-jährige Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei Neubrandenburg mitteilte, wurden eine weitere 70-jährige Frau und ein 74-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Die Verletzten wurden demnach mit einem Rettungshubschrauber und Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Fahrgäste unter Schock

Weitere Fahrgäste standen unter Schock, blieben aber ansonsten unverletzt. Am Bus der Nationalpark-Linie entstand ein Gesamtschaden von etwa 100.000 Euro, schätzte die Polizei. Warum der Fahrer mit dem Bus, der auch einen Anhänger am Heck hatte, von der Straße abkam, ist noch unklar. Die Einsatzkräfte der Region waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Sie hatten gleichzeitig noch mit einem Brand auf dem Gelände eines Baumarktes in Rechlin zu tun.

