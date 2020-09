Stand: 12.09.2020 06:55 Uhr - NDR 1 Radio MV

Busunglück an der A24 - Autobahn gesperrt

Am Morgen ist ein Reisebus mit 40 Fahrgästen an der Autobahnauffahrt Wöbbelin verunglückt. Bei der Auffahrt in Richtung Hamburg ist er nach ersten Erkenntnissen von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Die Rettungskräfte sind mit einem massiven Aufgebot im Einsatz, sagte die Leitstelle NDR 1 Radio MV. Zwei Hubschrauber sind für zwei Schwerverletzte unterwegs. Die Autobahn 24 in Richtung Hamburg ist gesperrt. | 12.09.2020 06:55