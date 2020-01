Stand: 06.01.2020 19:58 Uhr - NDR 1 Radio MV

Busunfall: 28 Kinder und Jugendliche vorsorglich in Kliniken

Nahe Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist es zu einem Unfall zwischen einem Schulbus und einem Auto gekommen. Nach Angaben der Polizei stieß das von einem Seitenweg kommende Auto vermutlich aufgrund missachteter Vorfahrt mit dem Bus zusammen. 28 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 17 Jahren wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. 19 Kinder kamen in die Schweriner Helios-Kliniken, wie ein Krankenhaussprecher NDR 1 Radio MV mitteilte. Demnach sind alle glimpflich davon gekommen. Niemand müsse über Nacht im Krankenhaus bleiben, so der Sprecher weiter. Neun Businsassen wurden ins Krankenhaus nach Hagenow gebracht.

Autofahrer leicht verletzt

Der 39-jährige Autofahrer wurde hingegen leicht verletzt. Der Fahrer des Busses sei ambulant behandelt worden, hieß es. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. In ersten Meldungen der Polizei hieß es noch, dass der Bus mit einem Kleintransporter zusammengestoßen sei.

Weder Alkohol noch Drogen im Spiel

Der Unfall hatte sich um kurz nach 16 Uhr nahe der Bushaltestelle Hohes Feld zwischen Neustadt-Glewe und Wöbbelin ereignet. Mehrere Freiwillige Feuerwehren sowie zwölf Notärzte und Rettungssanitäter waren an der Unfallstelle. Die Straße war für anderthalb Stunden voll gesperrt. Die Polizei schloss Alkohol- oder Drogenkonsum bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher aus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

