Stand: 17.04.2022 10:36 Uhr Bus mit ukrainischen Geflüchteten auf der A24 von Fahrbahn abgekommen

Auf der A24 ist am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr ein Bus mit etwa 50 Geflüchteten aus der Ukraine vor dem Rastplatz Schremheide (Landkreis Ludwigslust-Parchim) rechts von der Fahrbahn abgekommen und liegen geblieben. Laut Einsatzleitstelle hat das Fahrzeug einen technischen Defekt, den Menschen gehe es aber soweit gut. In dem Bus befinden sich vor allem Frauen und Kinder, die auf dem Weg von einer Sammelstelle in Berlin in Richtung Dänemark waren. Der Rettungsdienst ist mit einem sogenannten Betreuungszug vor Ort und versorgt die Menschen mit Decken und heißen Getränken. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim ist jetzt dabei, einen Ersatzbus für die Geflüchteten zu organisieren. | 17.04.2022 10:36

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 17.04.2022 | 10:00 Uhr