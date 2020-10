Stand: 22.10.2020 08:58 Uhr Burow: Zwei Verletzte bei Unfall

Bei einem Unfall in der Nähe von Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) sind zwei junge Männer leicht verletzt worden. Ein 18-Jähriger war mit einem 20-jährigen Beifahrer auf der Landstraße von Burow nach Demmin unterwegs. In einer scharfen Kurve verlor der Fahrer aber die Kontrolle über sein Auto. Er kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke, drehte sich anschließend um 180 Grad und kam letztlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Am Pkw entstand Totalschaden. | 22.10.2020 08:58