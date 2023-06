Wechsel an der Spitze der SED-Diktatur-Aufarbeitung in MV Stand: 14.06.2023 16:37 Uhr Mecklenburg-Vorpommern soll einen neuen Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur bekommen: Burkhard Bley. Er ist derzeit Stellvertreter der Amtsinhaberin Anne Drescher.

Nach dem turnusmäßigen Ausscheiden der Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, Anne Drescher, soll ihr Stellvertreter Burkhard Bley die Leitung der Einrichtung übernehmen. Die Landesregierung werde dem Landtag einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten. Das kündigte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch bei einer Parlamentssitzung in Schwerin an. Die Ankündigung erfolgte während der Debatte zum Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR am 17. Juni 1953.

Der Landtag entscheidet im Juli über die Neubesetzung. Drescher scheidet im August nach zehn Jahren als Landesbeauftragte aus dem Amt. Eine dritte Amtszeit ist den Bestimmungen zufolge nicht möglich, deswegen soll nun der 57-jährige Bley übernehmen.

Engagement für Sportgeschädigte und Heimkinder

Die 61-jährige Drescher war bereits am Aufbau der Landeseinrichtung beteiligt, die sich zunächst vor allem mit dem Wirken der DDR-Staatssicherheit und der Opferhilfe befasste. Unter der Leitung Dreschers wurden die Wirkungsbereiche ausgeweitet, etwa auf Spätfolgen für Menschen, die in DDR-Kinderheimen untergebracht waren. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Auswirkungen des Staatsdopings in der DDR.

Aufgaben des Landesbeauftragten

Die zentrale Aufgabe der Landesbeauftragten, die nun auf Bley zukommt, besteht nach wie vor in der Unterstützung von Menschen, die in der SBZ und/oder DDR Leid und Unrecht erfahren haben. Oft geht es dabei um die Klärung des eigenen Schicksals und des Schicksals von Angehörigen. Außerdem geht es um Entschädigungs- und Hilfeleistungen. Bley soll auch für die Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern Ansprechpartner zu dieser Thematik sein.

Landtag würdigt Einsatz gegen SED-Regime

Vor dem 70. Jahrestag des 17. Juni hat der Landtag den Mut der Menschen gewürdigt, die gegen den Herrschaftsanspruch der SED aufbegehrt haben, so Landtagspräsidentin Birgit Hesse „Seien wir uns stets bewusst, dass es unser aller Pflicht sein muss, für diese Demokratie einzustehen, sie aufrechtzuerhalten und gemeinsam weiter zu stärken», sagte sie am Dienstag Abend in Schwerin. Allerdings konnte in einer jüngst veröffentlichten repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur nur jeder siebte Befragte im Alter von 14 bis 29 Jahren spontan etwas mit dem Datum anfangen. Der 17. Juni sei nicht ausreichend in der gesamtdeutschen Erinnerungskultur verankert, so die Geschäftsführerin der Stiftung, Anna Kaminsky.

