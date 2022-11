Stand: 04.11.2022 15:19 Uhr Burg Stargard: Regionalzug mit Steinen beworfen - mutmaßliche Täter ermittelt

Nachdem am Donnerstag eine Regionalbahn in Burg Stargard (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) mit Steinen beworfen wurde, hat die Polizei die mutmaßlichen Täter ermittelt. Es handle sich um vier Kinder und Jugendliche aus Burg Stargard im Alter von 12 bis 14 Jahren. Sie waren der Polizei schon wegen anderer Straftaten im Bereich der Stadt und der Bahn bekannt. Durch den Steinbewurf war die Frontscheibe des Triebfahrzeugs so stark beschädigt worden, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Die Reisenden der Linie RE 5 mussten demnach den Zug in Neustrelitz verlassen.

