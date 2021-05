Stand: 22.05.2021 15:48 Uhr Burg Stargard: Mann verursacht Unfall und "vergisst" ihn

Ein 72-jähriger Mann hat in Burg Stargard (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Verkehrsunfall verursacht, ohne sich daran erinnern zu können. Laut Polizei war der Mann am Vormittag mit seinem Wagen in Richtung Rowa-Holldorf unterwegs, als er plötzlich einen leichten Schwindelanfall erlitt und sein Auto in geparktes Fahrzeug steuerte. Statt nun die Polizei zu verständigen oder auf sie zu warten, fuhr der 72-Jährige mit seinem schwer beschädigten Auto weiter nach Hause. Erst dort bemerkte er den Schaden und kehrte an die Unfallstelle zurück. Er befindet sich inzwischen in ärztlicher Behandlung. | 22.05.2021 15:46