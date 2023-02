Stand: 06.02.2023 07:11 Uhr Burg Stargard: Brand in Einfamilienhaus

In Burg Stargard (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat am Sonntag ein Einfamilienhaus gebrannt. Die beiden 83- und 84-jährigen Bewohner - ein Ehepaar - kamen ins Krankenhaus. Die Frau erlitt leichte, ihr Mann mit schwere Verletzungen. Das Feuer ist nach Angaben der Polizei in der angebauten Garage ausgebrochen. Die Flammen griffen schnell auf das Wohnhaus über, das nun unbewohnbar ist. Auch ein Auto in der Garage brannte komplett aus. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 360.000 Euro geschätzt. Heute soll ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.

