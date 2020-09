Stand: 10.09.2020 06:00 Uhr - NDR 1 Radio MV

Bundesweiter Warntag: Um 11 Uhr heulen die Sirenen

Heute um 11 Uhr heulen in ganz Deutschland und auch in Mecklenburg-Vorpommern die Sirenen und über Warn-Apps werden entsprechende Meldungen verbreitet. Der erste bundesweite Warntag soll sensibilisieren und die Menschen darauf vorbereiten, falls es wirklich einmal eine Katastrophe gibt. Gründe für Warnmeldungen kann es viele geben - Naturkatastrophen wie Stürme, Hochwasser, Waldrände, aber auch Terroranschläge oder die Corona-Pandemie. Nur wenige Menschen würden die Warnmeldungen richtig verstehen und entsprechend einordnen, so Innenminister Lorenz Caffier (CDU).

Fragen und Antworten zum Warntag Warntag: Sirenen heulen, Apps schlagen Alarm Heute heulen in ganz Deutschland die Sirenen. Grund zur Sorge besteht aber nicht, es ist nur ein Probealarm am ersten bundesweiten Warntag. Um 11 Uhr wird es also laut. mehr

MV macht sich für jährlichen Warntag stark

Mecklenburg-Vorpommern hat sich deshalb im Bundesrat für einen jährlichen Warntag stark gemacht - den gibt es künftig an jedem zweiten Donnerstag im September. Der Warntag dient auch dazu, die vorhandenen technischen Systeme flächendeckend zu testen. Gewarnt wird beispielsweise über die Warn-App Nina, die immerhin schon rund 120.000 Menschen in MV auf das Smartphone geladen haben, und außerdem über die sozialen Medien und Rundfunksender. Um 11:20 Uhr gibt ein zweiminütiger Dauerton dann wieder Entwarnung.

Keine Sirene in Neubrandenburg

Den Sirenen komme allerdings immer noch die wichtigste Bedeutung zu, so Caffier, denn mit dem Heulton würde man die Leute am schnellsten erreichen. Deshalb unterstützt die Landesregierung auch die Installation von Sirenen in vielen Dörfern, in denen in den 1990er-Jahren die Anlagen abgebaut wurden. Das betrifft auch Mecklenburg-Vorpommern. Beispielsweise werden die rund 66.000 Neubrandenburger gar nichts hören, denn in der der drittgrößten Stadt des Landes gibt es keine Sirenen. Ähnlich ist es im gesamten Osten des Landes. Dort wird wahrscheinlich nur die Hälfte aller Menschen die schrillen Töne der Sirenen hören können, weil zahlreiche Sirenen deinstalliert worden sind.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 10.09.2020 | 06:00 Uhr