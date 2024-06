Stand: 07.06.2024 07:56 Uhr Bundesweiter Digitaltag: Vorträge und Workshops klären auf

Wie entstehen Videospiele? Wie surfe ich sicher im Netz? Was wird alles auf der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert? Um diese und ähnliche Themen geht es am Freitag beim bundesweiten Digitaltag. In der Güstrower Bibliothek findet der beispielsweise von 10 bis 16 Uhr statt. Dort erklärt unter anderem der Präventionsbeauftragte der Polizei Güstrow, wie schnell man sich im Internet strafbar machen kann. Im Makerport in Stralsund geht es darum, wie man Fake News erkennt und in Plate bei Schwerin informieren die Johanniter darüber, was eigentlich genau Cookies sind und warum diese wichtig sind.

