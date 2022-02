Bundesweite Schweigeminute nach tödlichen Schüssen auf Polizisten Stand: 04.02.2022 14:29 Uhr Beamtinnen und Beamte der Polizei Mecklenburg-Vorpommern beteiligten sich an der bundesweiten Schweigeminute. Diese ist nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz abgehalten worden.

Landesweit hielten Beamtinnen und Beamten am Freitag um zehn Uhr für eine Minute inne. In Neubrandenburg versammelten sie sich auf der Treppe vor der Polizeiinspektion. Die Rostocker Polizei hielt die Schweigeminute auf der Westmole in Warnemünde ab.

Bei einer Verkehrskontrolle getötet

Außerdem fahren landesweit Polizeiautos und Boote bis zur Beerdigung der beiden getöteten Beamten mit Trauerflor. Die Idee zu dieser Gedenkminute kam aus Rheinland-Pfalz, wo eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29-jähriger Oberkommissar bei einer Verkehrskontrolle erschossen wurden.

Weitere Informationen Gewerkschaft der Polizei MV: "Es ist eine neue Brutalität" Nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizeibeamte in Rheinland-Pfalz zeigt sich die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern tief betroffen. mehr

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Pegel hatte bereits zum Beginn der Woche gesagt, dass diese furchtbare Tat allen bewusst machen sollte, welche verantwortungsvolle und nicht immer ganz ungefährliche Aufgabe die Polizistinnen und Polizisten erfüllen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | NDR MV Live | 04.02.2022 | 14:00 Uhr