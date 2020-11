Stand: 11.11.2020 07:32 Uhr Bundesweite Bauernproteste - zehn Aktionen im Land geplant

Schlechte Milchpreise, niedrigere Rind-, Schweine- und Geflügelpreise. Das beklagen die Bauern seit Monaten. Heute wollen sie bundesweit dagegen protestieren. Zehn Protestaktionen sind auch in Mecklenburg-Vorpommern geplant. Unter dem Motto "Schluss mit lustig, uns geht die Luft aus" wollen Bauern mit Schleppern bei allen Molkereien, beim Schlachthof in Teterow und bei einem Lebensmittelproduzenten in Wittenburg vorfahren und ein Positionspapier abgeben, in dem sie höhere Erlöse fordern. | 11.11.2020 07:31