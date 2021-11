Bundeswehr wieder für Corona-Einsatz angefordert Stand: 24.11.2021 08:30 Uhr Die rasant anschwellende vierte Welle der Corona-Infektionen stellt die Behörden vor große Herausforderungen. Die Kommunen im Land fordern deshalb erneut die Bundeswehr zur Unterstützung an.

In Mecklenburg-Vorpommern sollen wieder Soldaten in den Corona-Hilfe-Einsatz. Sechs der acht Landkreise und kreisfreien Städte haben bei der Bundeswehr Amtshilfe beantragt. Nach Angaben des Landeskommandos gibt es Amtshilfeanfragen aus Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim, Vorpommern-Greifswald, Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Rügen und Rostock.

Kontaktverfolgung und mobile Teams

Die Soldaten sollen vor allem die Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung unterstützen. Außerdem werden sie in mobilen Impfteams und in mobilen Abstrichteams eingesetzt. Derzeit seien bereits 47 Soldaten im Einsatz - am Montag beginnen weitere zwölf mit der Unterstützung. Die Anträge für die Hilfe von fast 40 weiteren Soldaten werde derzeit vom Landeskommando geprüft.

